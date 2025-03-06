Video Yaşam Esenyurt’ta tırın önünü kesen trafik magandası kamerada | Video
Esenyurt’ta tırın önünü kesen trafik magandası kamerada | Video

Esenyurt’ta tırın önünü kesen trafik magandası kamerada | Video

06.03.2025 | 12:38

Esenyurt’ta seyir halindeki bir araç sürücüsü, trafikte kendisine yol vermediğini iddia ederek bir tır şoförünün önünü kesti. Trafiği tehlikeye düşüren sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri tarafından yakalanan sürücüye toplam bin 986 TL idari ceza uygulandı.

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Olay, 4 Mart'ta Esenyurt ilçesi D100 Kuzey Yanyol Haramidere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyreden 34 HSH 953 plakalı araç sürücüsü M.R., bir tır sürücüsünün önünü kesti. Tır sürücüsünün yol vermediğini iddia eden sürücü, araçtan inerek bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından trafik akışını engelleyen şahıs otomobiline bindirildi. Trafik magandasının o anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN ŞAHSA CEZA
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerle ilgili çalışma başlattı. Kimliği belirlenen şahsa, "duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak" ve "yayaların trafiği aksatacak şekilde davranması" suçlarından toplam bin 986 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan, şahıs "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan işlem yapılmak üzere Esenyurt Mevlana Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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