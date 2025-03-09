Esenyurt'ta yasak yerden dönüş yapmaya çalışan sürücü kazaya neden oldu | Video

Olay, dün 17:30 sıralarında Esenyurt ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde yasak yerden kontrolsüzce U dönüşü yapmaya çalışan sürücü kazaya neden oldu. Sürücünün hatalı dönüş yapmaya çalıştığı esnada arkadan gelen başka bir otomobil kendisine çarptı. Yaşanan kaza anları kameraya yansıdı. Görüntülerde, dikkatsiz sürücünün yasak noktadan U dönüşü yapmaya çalıştığı esnada başka bir sürücüyle çarpıştığı anlar yer olayda, yaralanan olmadığı öğrenildi.