Video Yaşam Esenyurt'ta yasak yerden dönüş yapmaya çalışan sürücü kazaya neden oldu | Video
Esenyurt'ta yasak yerden dönüş yapmaya çalışan sürücü kazaya neden oldu | Video

Esenyurt'ta yasak yerden dönüş yapmaya çalışan sürücü kazaya neden oldu | Video

09.03.2025 | 10:47

Olay, dün 17:30 sıralarında Esenyurt ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde yasak yerden kontrolsüzce U dönüşü yapmaya çalışan sürücü kazaya neden oldu. Sürücünün hatalı dönüş yapmaya çalıştığı esnada arkadan gelen başka bir otomobil kendisine çarptı. Yaşanan kaza anları kameraya yansıdı. Görüntülerde, dikkatsiz sürücünün yasak noktadan U dönüşü yapmaya çalıştığı esnada başka bir sürücüyle çarpıştığı anlar yer olayda, yaralanan olmadığı öğrenildi.

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