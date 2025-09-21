Video Yaşam Esenyurt'ta yaşanan feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
Esenyurt'ta yaşanan feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

Esenyurt'ta yaşanan feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

21.09.2025 | 12:29

Esenyurt'ta bir servis aracının sokakta yürüyen anne oğula çarparak üzerinden geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 16 Eylül Salı günü Esenyurt ilçesi Talatpaşa Mahallesi 1004 sokakta meydana gelmişti. Bir servis minibüsü sokakta yürüyen anne oğula çarparak altına almıştı. Kazada Küçük çocuk hayatını kaybederken anne ise ağır yaralandı. Yaşanan feci kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde, servis aracının sokakta yürüyen anne oğula çarparak üzerinden geçtiği anlar yer aldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esenyurt’ta yaşanan feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:17
Esenyurt'ta yaşanan feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 21.09.2025 | 12:29
Karadeniz’de sel riski devam ediyor mu? Uzman isim yanıtladı | Video 02:57
Karadeniz'de sel riski devam ediyor mu? Uzman isim yanıtladı | Video 21.09.2025 | 11:08
Geri dönüşüm fabrikasının bahçesindeki yangın böyle görüntülendi | Video 06:00
Geri dönüşüm fabrikasının bahçesindeki yangın böyle görüntülendi | Video 21.09.2025 | 09:57
Vücudundan 287 tane taş çıkarıldı, doktorlar bile şok oldu | Video 08:19
Vücudundan 287 tane taş çıkarıldı, doktorlar bile şok oldu | Video 21.09.2025 | 09:57
Gaziantep’te taksicilerden müşteri kavgası: Meslektaşlarını darbeden 4 taksici tutuklandı | Video 00:41
Gaziantep'te taksicilerden müşteri kavgası: Meslektaşlarını darbeden 4 taksici tutuklandı | Video 21.09.2025 | 09:57
Rize’de yağışlar nedeniyle yaşanan toprak kayması faciaya neden oluyordu | Video 00:28
Rize'de yağışlar nedeniyle yaşanan toprak kayması faciaya neden oluyordu | Video 21.09.2025 | 08:44
İstanbul Havalimanı’nda taksiciler arasında kavga | Video 05:22
İstanbul Havalimanı’nda taksiciler arasında kavga | Video 21.09.2025 | 08:44
Düğünde tartışma kavgaya dönüştü | Video 00:27
Düğünde tartışma kavgaya dönüştü | Video 21.09.2025 | 08:43
Kütahya’da 4.2 büyüklüğünde deprem | Video 00:40
Kütahya’da 4.2 büyüklüğünde deprem | Video 21.09.2025 | 08:43
Klasik otomobil direğe ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı | Video 01:20
Klasik otomobil direğe ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı | Video 21.09.2025 | 08:43
Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı 21:16
Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin öldüğü otel yangınına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı 20.09.2025 | 18:38
Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel yangınındaki ölüm kalım savaşının yeni görüntüleri ortaya çıktı 19:51
Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel yangınındaki ölüm kalım savaşının yeni görüntüleri ortaya çıktı 20.09.2025 | 18:35
İstanbul’da kazaya sebep olup kaçan sürücü kamerada! 00:38
İstanbul’da kazaya sebep olup kaçan sürücü kamerada! 20.09.2025 | 16:30
İstanbul’da 16 yaşındaki şüphelinin bıçakladığı taksici konuştu: Hayatım gözümün önünden film şeridi gibi geçti 02:53
İstanbul'da 16 yaşındaki şüphelinin bıçakladığı taksici konuştu: Hayatım gözümün önünden film şeridi gibi geçti 20.09.2025 | 15:14
Kapadokya’da peribacasının yıkılma anı kamerada 03:00
Kapadokya’da peribacasının yıkılma anı kamerada 20.09.2025 | 15:10
Andrea Vanzo, Türkiye’de sahne alıyor: 1 Ekim’de İstanbul’da! 00:48
Andrea Vanzo, Türkiye’de sahne alıyor: 1 Ekim'de İstanbul'da! 20.09.2025 | 11:31
Beşiktaş’ta şüphe üzerine durdurulan otomobilin gizli bölmesinden uyuşturucu çıktı 01:02
Beşiktaş'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilin gizli bölmesinden uyuşturucu çıktı 20.09.2025 | 11:25
Kağıthane’de havai fişekli cezaevi çıkışı kutlaması yapanlar yoldan geçen kadına saldırıp yaraladı! 04:28
Kağıthane'de havai fişekli cezaevi çıkışı kutlaması yapanlar yoldan geçen kadına saldırıp yaraladı! 20.09.2025 | 11:17
Kızını TikTok yayınında oynatarak para kazanmaya çalışan babaya tepki yağdı! 00:51
Kızını TikTok yayınında oynatarak para kazanmaya çalışan babaya tepki yağdı! 20.09.2025 | 11:00
Üsküdar’da kamyonet iş yerine girdi 02:49
Üsküdar’da kamyonet iş yerine girdi 20.09.2025 | 10:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY