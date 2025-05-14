Video Yaşam Esenyurt'ta yaya geçidinde tekmeli yol verme kavgası kamerada | Video
Esenyurt'ta yaya geçidinde tekmeli yol verme kavgası kamerada | Video

Esenyurt'ta yaya geçidinde tekmeli yol verme kavgası kamerada | Video

14.05.2025 | 14:25

Esenyurt'ta yaya geçidini kullanarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan gençle seyir halindeki otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yol verme nedeniyle çıkan kavgada karşıya geçmeye çalışan genç, sürücünün saldırısına uğradı. Yayaya tekme atan otomobil sürücüsü çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi. O anlar saniye saniye motokuryenin kask kamerasına yansıdı.

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Olay, 12 Mayıs Pazartesi günü öğle saatlerinde Piri Reis Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada yolda ilerleyen otomobil sürücüsü yaya geçidindeki gençle yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada otomobil sürücüsü yayaya hakaretler savurdu ardından da tekme attı. Gence küfür etmeye devma eden otomobil sürücüsü, çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. Gencin yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu. Sürücü otomobiline binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Kavga anları o sırada yoldan geçmekte olan bir motokuryenin kask kamerasına yansıdı.

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