Video Yaşam Eşiyle birlikte otururken ensesinden vurup öldürdüler | Video
Eşiyle birlikte otururken ensesinden vurup öldürdüler | Video

Eşiyle birlikte otururken ensesinden vurup öldürdüler | Video

20.04.2025 | 13:05

Beşiktaş'ta bir kafeteryada oturan Cengiz Şire (44), arkasından yaklaşan kapüşonlu kişi tarafından eşinin gözü önümde silahlı saldırıya uğradı. Ensesine bir el ateş edilen Şire ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edirne'den yurt dışına çıkmaya çalışan şüpheli Kadir N. (22) ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 15 Nisan saat 23.30 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki kafeteryada oturan Cengiz Şire, eşiyle birlikte sohbet etmeye başladı. O sırada adamın arkasından gelen kapüşonlu saldırgan, Cengiz Şire'ye yaklaşarak silahla ensesine bir el ateş etti. Saldırının ardından şüpheli kaçarken, Cengiz Şire ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı adamı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Cengiz Şire yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

POLİS SALDIRGANI YAKALADI
Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelinin olaydan sonra birkaç araç değiştirip Kağıthane'ye geldiğini tespit etti. Devam eden çalışmalarda şüphelinin suç kaydı bulunmayan Kadir N. olduğu belirlendi. Edirne'den yurt dışına çıkmaya çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından kaçamadan yakalandı. Gözaltına alınan Kadir N. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eşiyle birlikte otururken ensesinden vurup öldürdüler | Video 01:26
Eşiyle birlikte otururken ensesinden vurup öldürdüler | Video 20.04.2025 | 13:05
Halı sahada kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti | Video 00:43
Halı sahada kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti | Video 20.04.2025 | 12:49
Ataşehir’de uzun namlulu silahla ATM’den para çeken şüpheli gözaltına alındı | Video 00:10
Ataşehir'de uzun namlulu silahla ATM'den para çeken şüpheli gözaltına alındı | Video 20.04.2025 | 12:48
İstanbul’un kalbindeki Koç Köprüsü tehlike saçıyor | Video 02:04
İstanbul’un kalbindeki Koç Köprüsü tehlike saçıyor | Video 20.04.2025 | 10:33
Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonu; 17 tutuklama | Video 00:53
Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonu; 17 tutuklama | Video 20.04.2025 | 09:57
Gaziosmanpaşa’da kız çocuğunu darbedip o anları kaydettiler | Video 00:49
Gaziosmanpaşa'da kız çocuğunu darbedip o anları kaydettiler | Video 20.04.2025 | 09:57
Oltasına takılan köpek balığı yavrusunu nasihat vererek denize bıraktı | Video 04:12
Oltasına takılan köpek balığı yavrusunu nasihat vererek denize bıraktı | Video 20.04.2025 | 09:38
Eski sevgilisinden hamile kaldığı bebeğini evde doğurup çöpe atmış | Video 02:20
Eski sevgilisinden hamile kaldığı bebeğini evde doğurup çöpe atmış | Video 20.04.2025 | 08:34
Türk polisinden kaçılmaz demişti, üçüncü kez yakalandı | Video 08:08
"Türk polisinden kaçılmaz" demişti, üçüncü kez yakalandı | Video 20.04.2025 | 08:33
Edirne’de alkolü sürücü 5 araca çarptı, 1 kişi yaralandı | Video 01:45
Edirne’de alkolü sürücü 5 araca çarptı, 1 kişi yaralandı | Video 20.04.2025 | 08:33
İstanbul’da ‘İkiz plaka’ operasyonu: 5 milyon değerinde 215 sahte plaka ele geçirildi | Video 01:40
İstanbul’da ‘İkiz plaka’ operasyonu: 5 milyon değerinde 215 sahte plaka ele geçirildi | Video 18.04.2025 | 16:47
Kargom var yalanıyla 283 bin lira dolandırdı | Video 00:15
"Kargom var" yalanıyla 283 bin lira dolandırdı | Video 18.04.2025 | 15:47
Meclis’e uzanan milyonluk vurgun! Başkent Ankara bu olayı konuşuyor... | Video 03:25
Meclis'e uzanan milyonluk vurgun! Başkent Ankara bu olayı konuşuyor... | Video 18.04.2025 | 09:23
Tartıştığı 4 kişi tarafından tekme-tokat dövüldü! İşte o anlar | Video 00:17
Tartıştığı 4 kişi tarafından tekme-tokat dövüldü! İşte o anlar | Video 18.04.2025 | 15:21
Sigara isteğine olumsuz yanıt verince saldırıya uğradı! O anlar kamerada | Video 00:21
Sigara isteğine olumsuz yanıt verince saldırıya uğradı! O anlar kamerada | Video 18.04.2025 | 15:21
Jandarmadan uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama | Video 01:13
Jandarmadan uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama | Video 18.04.2025 | 14:11
Van’da mağazaya silahlı saldırı! 1 ölü, 3 yaralı | Video 01:32
Van'da mağazaya silahlı saldırı! 1 ölü, 3 yaralı | Video 18.04.2025 | 13:51
14 milyon TL’lik dolandırıcılık yapan 71 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 03:12
14 milyon TL'lik dolandırıcılık yapan 71 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 18.04.2025 | 12:34
Orkinos - Bulut Operasyonu’nda gözaltına alınan 240 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 03:37
"Orkinos - Bulut" Operasyonu'nda gözaltına alınan 240 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 18.04.2025 | 12:34
29 yaşındaki genç adam, arkadaşı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü! | Video 01:50
29 yaşındaki genç adam, arkadaşı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü! | Video 18.04.2025 | 12:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY