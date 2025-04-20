Eşiyle birlikte otururken ensesinden vurup öldürdüler | Video 20.04.2025 | 13:05 Beşiktaş'ta bir kafeteryada oturan Cengiz Şire (44), arkasından yaklaşan kapüşonlu kişi tarafından eşinin gözü önümde silahlı saldırıya uğradı. Ensesine bir el ateş edilen Şire ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Edirne'den yurt dışına çıkmaya çalışan şüpheli Kadir N. (22) ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 15 Nisan saat 23.30 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki kafeteryada oturan Cengiz Şire, eşiyle birlikte sohbet etmeye başladı. O sırada adamın arkasından gelen kapüşonlu saldırgan, Cengiz Şire'ye yaklaşarak silahla ensesine bir el ateş etti. Saldırının ardından şüpheli kaçarken, Cengiz Şire ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı adamı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Cengiz Şire yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

POLİS SALDIRGANI YAKALADI

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelinin olaydan sonra birkaç araç değiştirip Kağıthane'ye geldiğini tespit etti. Devam eden çalışmalarda şüphelinin suç kaydı bulunmayan Kadir N. olduğu belirlendi. Edirne'den yurt dışına çıkmaya çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından kaçamadan yakalandı. Gözaltına alınan Kadir N. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi