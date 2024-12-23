Eski eş dehşetinde genç kadının 14 bıçak darbesi aldığı belirlendi | Video 23.12.2024 | 12:48 Aksaray'da sokak ortasında bıçaklanarak ağır yaralanan kadının eski eşi tarafından 14 ayrı yerinden bıçaklanarak yaralandığı ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay akşam saatlerinde Paşacık Mahallesi 1616. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evine giden A.Ş.Ş. (22) isimli genç kadın, yolda karşılaştığı G.G. isimli erkekle bilinmeyen bir nedenle tartışarak erkek tarafından bıçaklanıp ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili geniş çalı inceleme ve araştırma başlatan polis ekipleri olayı gerçekleştiren G.G. isimli şahsın peşine düşerken, ağır yaralanan kadının 14 ayrı yerinden bıçaklandığı ortaya çıktı. G.G. isimli şahsın ise kadının eski kocası olduğu ve yaklaşık 1,5 yıl önce boşandıkları belirlendi. Polis ekiplerinin şahsı yakalama çalışmaları devam ederken, ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.