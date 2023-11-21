Eski eşini öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan zanlı adliyede | Video 21.11.2023 | 10:49 Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde evine gelen eski eşini öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İddiaya göre, eski eşi H.U. ile 4 ay önce boşanan Sevgi Taşkan, önceki akşam eski eşinin bulunduğu Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki evine gitti. Gece eve gelmeyen annesini merak eden kızı, babasının yaşadığı eve geldiğinde annesi Sevgi Taşkan'ı yerde kanlar içinde buldu. Genç kızın çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, Sevgi Taşkan'nın ensesinden tabanca ile vurularak öldüğünü belirlerken, polis ekipleri olayda kullanıldığı belirlenen silahı da odada yerde buldu.Olayın ardından kayıplara karışan H.U. ise polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası kısa süre içerisinde saklandığı yerde yakalandı. Gözaltına alınan H.U., doktor raporunun alınmasının ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sevgi Taşkan'nın cansız bedeni olay yerinde nöbetçi Cumhuriyet savcısının ön otopsisinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.İddiaya göre yakalanan eski eş H.U. ise sorgulamasında, eski eşinin alkollü bir şekilde eve geldiğini daha sonra aralarında tartışma çıktığını, kendisine hakaret etmesinin ardından darp edip daha sonra silahla vurarak olay yerinden kaçtığını ifade etti.Zanlı ifadesi ve işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.