Eski eşini öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan zanlı adliyede | Video
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde evine gelen eski eşini öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.
ZANLI YAKALANDI
Olayın ardından kayıplara karışan H.U. ise polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası kısa süre içerisinde saklandığı yerde yakalandı. Gözaltına alınan H.U., doktor raporunun alınmasının ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sevgi Taşkan'nın cansız bedeni olay yerinde nöbetçi Cumhuriyet savcısının ön otopsisinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İddiaya göre yakalanan eski eş H.U. ise sorgulamasında, eski eşinin alkollü bir şekilde eve geldiğini daha sonra aralarında tartışma çıktığını, kendisine hakaret etmesinin ardından darp edip daha sonra silahla vurarak olay yerinden kaçtığını ifade etti.
Zanlı ifadesi ve işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.
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