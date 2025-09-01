Video Yaşam Eski kulüp başkanı cinayetine ilişkin 6 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
01.09.2025 | 12:18

Çekmeköy'de eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'in hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 2'si çocuk 8 kişi gözaltına alındı. 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çekmeköy'de 27 Ağustos'ta saat 21.00 sıralarında bir kafede oturan eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49), alacak-verecek meselesi nedeniyle bir kişi tarafından silahla başından vurulmuş, saldırgan olay yerinden kaçarken, ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan Meriç hayatını kaybetmişti. Kanlı cinayetin ardından polis ekipleri detayları araştırdı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Cinayete ilişkin 2'si çocuk 2'si kadın 8 şüpheli tespit edildi. Harekete geçen polis ekipleri tetikçi E.H.'yi (17) Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yakaladı. E.H.'nin yurtdışına kaçmaya çalıştığı iddia edildi. E.H.'nin üzerinde bir silah bulundu. Operasyonlarda E.H.'nin kaçmasına yardım eden ve cinayete karıştıkları öne sürülen Cenk E., Dopan Ü., İrem T., Ufuk Ö., Doruk Buğra G., Enes Muhammet S. ve Ayşegül A. da yakalandı. E.H.'nin ifadesinde Tuncay Meriç ile aralarında husumet olduğu cinayeti bu nedenle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
2'si kadın 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 2 çocuk şüphelinin ise çocuk şube müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.

