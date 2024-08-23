Video Yaşam Eski sevgili görüntüleri izlediğinde şoka girdi: 4 köpeğe kan donduran işkence! | Video
Eski sevgili görüntüleri izlediğinde şoka girdi: 4 köpeğe kan donduran işkence! | Video

Eski sevgili görüntüleri izlediğinde şoka girdi: 4 köpeğe kan donduran işkence! | Video

23.08.2024 | 12:42

Bursa'da 30 yaşındaki E.D.C. isimli kadının eski sevgilisi evde bulunan güvenlik kamerasını izlerken kan donduran manzara ile karşılaştı. E.D.C.'nin evindeki 4 köpeğe dakikalarca eziyet ettiği anları sosyal medyada paylaştı. Yürek sızlatan görüntülerin ardından köpekler koruma altına alındı.

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