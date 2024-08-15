Eskişehir'de 5 kişiyi bıçaklayan genç mizantropi hastası mı? | Video

Türkiye, 18 yaşındaki Arda Küçükyetim adlı bir kişinin Eskişehir Tepebaşı'nda bir çay bahçesinde oturan vatandaşlara yönelik bıçak ve baltalı saldırısıyla sarsıldı. 2'si ağır, 5 yaralının tedavileri sürerken saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eskişehir'de 5 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan Arda Küçükyetim ifade verdi. Kapalı odada PC bağımlısı olan gencin "mizantropi" hastası olduğu değerlendiriliyor. Psikiyatri ve Psikoterapi Uzmanı Prof. Dr. Rüstem Aşkın A Haber'de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.