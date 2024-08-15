Video Yaşam Eskişehir'de 5 kişiyi bıçaklayan genç mizantropi hastası mı? | Video
Eskişehir'de 5 kişiyi bıçaklayan genç mizantropi hastası mı? | Video

Eskişehir'de 5 kişiyi bıçaklayan genç mizantropi hastası mı? | Video

15.08.2024 | 10:54

Türkiye, 18 yaşındaki Arda Küçükyetim adlı bir kişinin Eskişehir Tepebaşı'nda bir çay bahçesinde oturan vatandaşlara yönelik bıçak ve baltalı saldırısıyla sarsıldı. 2'si ağır, 5 yaralının tedavileri sürerken saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eskişehir'de 5 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan Arda Küçükyetim ifade verdi. Kapalı odada PC bağımlısı olan gencin "mizantropi" hastası olduğu değerlendiriliyor. Psikiyatri ve Psikoterapi Uzmanı Prof. Dr. Rüstem Aşkın A Haber'de konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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