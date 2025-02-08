Video Yaşam Eskişehir’e polis ekipleri bin 500 litre kaçak alkol ele geçirdi | Video
Eskişehir’e polis ekipleri bin 500 litre kaçak alkol ele geçirdi | Video

Eskişehir’e polis ekipleri bin 500 litre kaçak alkol ele geçirdi | Video

08.02.2025 | 16:46

Eskişehir’de polis ekiplerince yapılan çalışmada bin 500 litre sahte/kaçak alkol ele geçirildi.

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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçak maddelerin engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; bin 500 litre sahte/kaçak etil alkol ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda konuyla alakalı 1 şahıs gözaltına alındı.
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