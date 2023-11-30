Esra Erol canlı yayınında büyük şok! Sevgilisini yıllar sonra kavuştuğu oğluna tercih etti!

ATV’nin beğeniyle izlenilen, reyting rekortmeni programlarından ‘Esra Erol’da’ bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Daha önce Esra Erol’un kavuşturduğu anne ve oğlu arasında gerginlik yaşandı. Annesinin sevgilisi olduğunu öğrenen 21 yaşındaki zihinsel engelli Sezer Göl, annesinin sevgilisini istemediğini belirterek annesini bir seçim yapmaya zorladı. Anne ise canlı yayında sinir krizi geçirdi. İşte Esra Erol’da yaşanan o gergin anlar!