Esra Erol’da babasına öyle bir iftira attı ki! Ortaya çıkan gerçek herkesi şoke etti!
ATV’nin ilgiyle takip edilen programlarından ‘Esra Erol’da’, bugün izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol’un bugünkü programına katılan Serkan Karakaya, eşi ve çocuklarının Afgan asıllı Zahid isimli bir adama kaçtığını ileri sürdü. Ancak programda ortaya çıkan gerçekler, herkesi oldukça şaşırttı. İşte Esra Erol’da yaşananlar!
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