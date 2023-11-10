Esra Erol’da büyük yüzleşme! 4 çocuk annesi Ceylan tehditle mi kaçırıldı?
ATV’nin ilgiyle takip edilen programlarından ‘Esra Erol’da’, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol’da programına katılan Salih Yurdusever, eşi Ceylan Yurdusever’in kayıp olduğu belirterek programa başvurdu. Esra Erol ve ekibinin çalışmaları sonucu bulunan Ceylan Yurdusever, canlı yayına getirildi. Canlı yayında karı- koca yüzleşti. Ceylan Yurdusever’in birlikte Mardin’e kaçtığı Mustafa Çakmakcı da programa gelince ortalık karıştı. İşte Esra Erol’da programında yaşananlar!
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