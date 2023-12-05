Esra Erol’da çocuklarını bırakıp kaçtığı ortaya çıkmıştı! Kayıp Dilan: Babam beni değil altınlarımı istiyor!

ATV’nin ilgiyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Esra Erol’da bu hafta da izleyicilerin beğenisini kazandı. Esra Erol’da bu hafta anne Eytan, bir aydır kayıp olan kızı Dilan’ı bulmak istediğini belirterek ünlü sunucu ve ekibinden yardım istedi. Esra Erol bu isteği geri çevirmedi Dilan’ı bularak canlı yayına bağladı. Ancak Dilan’ın anlattıkları programa damga vurdu. İşte Esra Erol’da Dilan’ın akıllara durgunluk veren o açıklamaları!