Esra Erol’da inanılmaz olay! Hanife çocuğunun vefat ettiğini 1 yıl sonra Esra Erol’da öğrendi! | Video
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ATV’nin ve Türkiye’nin en çok izlenen programlarından Esra Erol’da bugün akılalmaz bir olay yaşandı. Her hafta farklı konu ve konuklarla hayatın içerisinden birçok konuyu ele alan Esra Erol’da bu hafta Hanife Yılmaz’ın yaşadıkları konu olarak ele alındı. Hanife Hanım, canlı yayında 1 yaşındaki çocuğunun vefat ettiğini bir yıl sonra öğrendi. İşte detaylar…