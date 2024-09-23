Video Yaşam Esra Erol’da programında gündeme gelen 14 yaşındaki çocuğun istismarına tutuklama kararı
Esra Erol’da programında gündeme gelen 14 yaşındaki çocuğun istismarına tutuklama kararı

Esra Erol’da programında gündeme gelen 14 yaşındaki çocuğun istismarına tutuklama kararı

23.09.2024 | 22:20

Esra Erol’da programına katılan Serkan Karakaya, eşi Ayşe Karakaya’nın 16 yaşındaki %50 zihinsel engelli kızı P.D’nin 14 yaşındayken cinsel istismara uğradığını söylemişti.

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