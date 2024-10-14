Esra Erol’da sahte mehdi ve müritleri tutuklandı!
ATV’nin reyting rekortmeni programlarından Esra Erol’da, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol’da bu hafta sahte mehdi konusu işlendi. Kendisini sözde mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, kurduğu 'Hilafeti Muhammediye Tarikatı' ile yüzlerce kişiyi kandırdı. 7 aydır kayıp olan 21 yaşındaki Mevlüde Olgun'un sözde hoca Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte tutuklandı. Sözde mehdinin müritlerinden Hasan isimli şahıs, Esra Erol'a tehditler yağdırdı. Esra Erol ise bugün programda tehditlere sert bir şekilde cevap verdi. İşte Esra Erol’un programına damga vuran o anlar!
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