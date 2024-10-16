Etiler'deki lisede silah sesleri! Öğretmen, müdüre silah çekti! Gözaltı anları kamerada | Video
Etiler’deki Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir öğretmen tartıştığı okul müdürüne silah çekti. Silah patlamayınca dışarıya çıkan öğretmen, silahını doldur boşalt yapınca silah ateş aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, silah çeken öğretmen gözaltına alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:24
03:55
03:57
Çatıdan düşen dev parçadan saniyelerle kurtuldu | Video 16.10.2024 | 15:49
00:17
Dağ yerinden oynadı! Deprem anı kamerada | Video 16.10.2024 | 14:39
02:23
Deprem anında korkuyla balkondan atlamak istedi, son anda vazgeçti | Video 16.10.2024 | 14:23
01:02
Sinir krizi geçiren vatandaş kendi otomobilini hurdaya çevirdi | Video 16.10.2024 | 14:23
02:37
05:43
Polis ekiplerinin trafikteki bikinili genç kadınla imtihanı | Video 16.10.2024 | 12:33
03:56
00:33
Depreme canlı yayında yakalandı | Video 16.10.2024 | 12:32
01:59
Malatya’da deprem! Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları A Haber’de | Video 16.10.2024 | 12:31
00:33
Malatya'da 5,9'luk depreme canlı yayında böyle yakalandı! 16.10.2024 | 11:46
08:05
06:40
SON DAKİKA! Malatya'da deprem! İşte ilk görüntüler | Video 16.10.2024 | 11:03
05:07
Akılalmaz planla 100 milyon değerinde 23 otomobil çaldılar | Video 16.10.2024 | 10:41
00:36
Diyarbakır’da sahte linkle 100 kişiyi 2 milyon lira dolandırdılar | Video 16.10.2024 | 10:07
06:40
İstanbul’da sis etkili oldu | Video 16.10.2024 | 09:08
01:42
Van'da kaybolan Rojin'in cenazesi aileye teslim edildi | Video 16.10.2024 | 09:08
02:56
Antalya'da dehşet! Çelimsiz genci döverek böyle komalık etti! 15.10.2024 | 11:27
00:36
Onbinlerce ele geçirdiler… Piyasa değeri 100 milyon lira… 15.10.2024 | 11:16