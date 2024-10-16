Video Yaşam Etiler'deki lisede silah sesleri! Öğretmen, müdüre silah çekti! Gözaltı anları kamerada | Video
Etiler'deki lisede silah sesleri! Öğretmen, müdüre silah çekti! Gözaltı anları kamerada | Video

Etiler'deki lisede silah sesleri! Öğretmen, müdüre silah çekti! Gözaltı anları kamerada | Video

16.10.2024 | 16:49

Etiler’deki Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir öğretmen tartıştığı okul müdürüne silah çekti. Silah patlamayınca dışarıya çıkan öğretmen, silahını doldur boşalt yapınca silah ateş aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, silah çeken öğretmen gözaltına alındı.

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