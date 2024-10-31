Ev sahibinin ulaşamadığı kiracı ölü bulundu | Video
Burdur'da ev sahibinin 2 gündür telefonla ulaşamadığı kiracısı Yusuf Ocak (64) evde ölü bulundu.
Burdur merkez Karasenir Mahallesi Karasenir Caddesi'ndeki müstakil evde yalnız yaşayan Yusuf Ocak'a iki gündür telefonla ulaşamayan ev sahibi Osman Ö. kapının kilitli olduğunu görünce polise haber verdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasının ardından eve giren sağlık ekipleri Yusuf Ocak'ı yatağında hareketsiz halde gördü. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ocak'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Yusuf Ocak'ın cansız bedeni morga konuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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