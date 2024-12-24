Evden 235 bin TL ziynet eşyası çalan hırsız tutuklandı | Video 24.12.2024 | 16:38 Aksaray'da girdiği evden 235 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan ve polis ekiplerince yakalanan Pınar Üçyıldız (27), sevk edildiği mahkemece tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 17 Aralık Salı günü Fatih Mahallesindeki bir evden 'dil düşürme' yöntemiyle içeri girilip, 235 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Binanın güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin Pınar Üçyıldız olduğunu belirledi. Ardından Hürriyet Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenleyen polis, Üçyıldız'ı gözaltına aldı. Üçyıldız, ifadesinde çaldığı ziynet eşyaları satıp, parasını harcadığını belirtti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Üçyıldız, mahkemece tutuklandı.