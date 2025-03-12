Evden 238 bin liralık altın ve para çalan 70 yıl hükümlü kadın tutuklandı | Video
Samsun'da girdiği evden 238 bin liralık altın ve para çalan, hakkında ertelenmiş 70 yıl hapis cezası ve 63 suç kaydı bulunan kadın, polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen G.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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