Video Yaşam Evden çamaşır makinesi çalan 4 şüpheli kayıplara karıştı | Video
Evden çamaşır makinesi çalan 4 şüpheli kayıplara karıştı | Video

Evden çamaşır makinesi çalan 4 şüpheli kayıplara karıştı | Video

29.01.2025 | 13:47

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 şüpheli, müstakil evin bahçesinden aldıkları çamaşır makinesini sırtlayarak çaldı. Hırsızların o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Hırsızlık, Yeşilova Mahallesi Şebboy Sokak'ta bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şüpheli, müstakil evin bahçesinde bulunan ardiyeye girerek gözlerine kestirdikleri çamaşır makinesini alarak sokağa getirdi. O esnada onları bekleyen 2 şüpheliden biri çamaşır makinesini sırtlayarak uzaklaştı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah çamaşır makinesini göremeyen ev sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, kimliği öğrenilemeyen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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