Eve pencereden girerek hırsızlık yapan şahıs yakalandı
Bolu'da bir eve pencereden girerek beyaz eşya tamircisinin değerli parçalarını çalan 23 yaşındaki şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri biten şahıs, adliyeye sevk edildi.
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