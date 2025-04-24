Evinde 12 silah ele geçirildi, "Hevesim var, biriktiriyorum" dedi | Video
Adana'da evinde 7'si tabanca 12 silah ve 498 mermi ele geçirilen şahıs "Hevesim var, biriktiriyorum" diyerek kendini savundu.
Emniyetteki ifadesinde silahların kendisine ait olduğunu beyan eden H.Ö., "Hevesim var, biriktiriyorum" savunması yaptı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hayrettin Ö. tutuklanırken babası adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:04
00:26
04:28
00:40
Konya’da uyuşturucu operasyonları: 46 tutuklama | Video 24.04.2025 | 11:19
09:29
00:08
00:53
Evinde 12 silah ele geçirildi, "Hevesim var, biriktiriyorum" dedi | Video 24.04.2025 | 10:22
04:00
00:19
Deprem paniğiyle tezgahın üzerinden art arda böyle atladılar! | Video 24.04.2025 | 09:35
08:36
05:14
00:48
02:15
İstanbullular yeni güne çadırlarda uyandı | Video 24.04.2025 | 09:01
03:07
02:12
03:02
Deprem korkusu yaşayan İstanbullular geceyi çadırlarda geçirdi | Video 24.04.2025 | 08:33
00:46
Eyüpsultan’da markette deprem anı kamerada | Video 24.04.2025 | 08:12
00:57
İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremde rezidans böyle sallandı | Video 23.04.2025 | 17:10
00:20
00:20
Depreme yeni taşındığı evinde yakalandı! O anlar kamerada | Video 23.04.2025 | 16:27