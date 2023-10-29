Evinde ölü bulunan 21 yaşındaki kadının 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı | Video
Adana’da evinde ölü bulunan ve kocası tarafından boğularak öldürüldüğü değerlendirilen 21 yaşındaki genç kadının, 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.
Hatice Demir'in kocası E.D. (27) ise karısını boğarak öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alındı. Bu arada Demir'in 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Ayrıca gözaltına alınan kocanın evden çıktıktan sonra sokakta 10 yaşındaki bir çocuğu da boğmaya çalıştığı, vatandaşların çocuğu şüpheli kocanın elinden güçlükle aldığı öne sürüldü.
"TEK GERÇEĞİM" DEDİ ÖLDÜRDÜ"
Bu arada çiftin sosyal medyadaki mutlu anlarının fotoğrafları da ortaya çıktı. Şüpheli kocanın sosyal medyadaki eşiyle olan bir fotoğrafının üzerine "Tek gerçeğim" yazıp kalp koyduğu görüldü. Çiftin düğün fotoğraflarını da sosyal medyadan yayınladığı görüldü. Bu arada Adana'da 26 Ekim'den bu yana kocası tarafından 3 kadın öldürüldü.
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