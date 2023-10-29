Evinde ölü bulunan 21 yaşındaki kadının 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı | Video 29.10.2023 | 13:29 Adana’da evinde ölü bulunan ve kocası tarafından boğularak öldürüldüğü değerlendirilen 21 yaşındaki genç kadının, 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hatice Demir (21), sabah saatlerinde yakınları tarafından evinde ölü olarak bulundu. Bunun üzerine durum polise ihbar edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri ölen kadının üzerinde yapılan ilk incelemelerde herhangi darp ve kesici alet izine rastlamadı. Demir'in cenazesi otopsisi yapılmak üzerine Adana Adli Kurumu morguna kaldırıldı. Hatice Demir'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsisinin ardından belirlenecek.Hatice Demir'in kocası E.D. (27) ise karısını boğarak öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alındı. Bu arada Demir'in 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Ayrıca gözaltına alınan kocanın evden çıktıktan sonra sokakta 10 yaşındaki bir çocuğu da boğmaya çalıştığı, vatandaşların çocuğu şüpheli kocanın elinden güçlükle aldığı öne sürüldü.Bu arada çiftin sosyal medyadaki mutlu anlarının fotoğrafları da ortaya çıktı. Şüpheli kocanın sosyal medyadaki eşiyle olan bir fotoğrafının üzerine "Tek gerçeğim" yazıp kalp koyduğu görüldü. Çiftin düğün fotoğraflarını da sosyal medyadan yayınladığı görüldü. Bu arada Adana'da 26 Ekim'den bu yana kocası tarafından 3 kadın öldürüldü.