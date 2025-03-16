Evindeki tamirci öldürülmüştü! Ünlü sanatçı Züleyha Ortak o anları anlattı | Video 16.03.2025 | 16:15 Şişli'de yeğeni Caner K. (20) tarafından öldürülen Taşdan Karaca'nın (52), Türk Halk Müziği sanatçısı Züleyha Ortak'ın evine tamir için gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili konuşan Züleyha Ortak, "Mal davası diyen var ev meselesi olduğu söyleniyor. Umarım katil bir an önce yakalanır. Çok soğukkanlı bir şekilde hareket ediyor ve 8 el ateş ediyor" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 15.00 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda bekleyen Taştan Karaca'nın yanına yaklaşan kişi, silahını çıkararak Karaca'ya ateş etmeye başladı. Karaca, vücuduna isabet eden kurşunların ardından yaralanarak yere düşerken, silahlı saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden 5 kurşunla ağır yaralanan Karaca, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YEĞENİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Karaca, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli Caner K.'nin Taştan Karaca'nın yeğeni olduğu tespit edildi. Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken, Caner K.'nin poliste 3 suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

'SENİ GÖRMEYE GELDİM KONUM AT' DEMİŞ

Diğer yandan yeğeni Caner K. tarafından öldürülen Taşdan Karaca'nın, Türk Halk Müziği sanatçısı Züleyha Ortak'ın evine tamir için gittiği ve olayın bu sırada gerçekleştiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ortak, "Evime duşakabin yapımı için gelen adamcağız güpegündüz vuruldu. Allahım inşallah hayattadır. Arabadan malzeme almaya gidiyor. 'Amca seni görmeye geldim, konum at' diyen yeğeni tarafından vuruluyor. Eşyalarına dokunmadan çıkıyorum evden. Rabbim hayırlı evlat, hayırlı yeğen, hayırlı insanlarla karşılaştırsın" ifadelerini kullandı.

'BİZ 6 SANDIK AMA 8 EL ATEŞ EDİLMİŞ'

Yaşanan olayla ilgili konuşan sanatçı Züleyha Ortak, "Taştan ağabeyle Cuma günü sözleştik. Ben evde bir tadilat yapıyorum. Banyo, klozet ve duşakabin yenilecekti. Mermer seçimi yaptık, Cumartesi günü de saat 14.00'e sözleştik. Burada çalışma yapacaktı. Taştan ağabey geliyor bütün malzemeleri hazırlıyor, zaten gördüğünüz gibi taşı falan da kırıyor. Adamcağız işe başlıyor yarım da bırakıyor. Dışarıya malzeme almaya gidiyor. Yöneticimiz Ayla Hanım yeğeniyle konuştuğunu söyledi. Yeğeni amcasına 'Amca ben geldim. Bir konum at da seni göreyim' diyor. O arada adam merdivenden adımını attığı anda ateş etmeye başlıyor. Biz 6 el diye düşünüyorduk ama 8 el ateş edilmiş. Biz hayatta olmasını ümit ediyorduk ama maalesef ki Taştan ağabey hayatını kaybetti. Keşke bunların hiçbiri yaşanmasaydı. Sonuçta evimize usta çağırdık, ceketiyle herşeyiyle geldi ama kapının önüne çıktı ve hayatını kaybetti" dedi.

'SOĞUKKANLI ŞEKİLDE HAREKET EDİYOR'

"Hiçbirimiz böyle olacağını bilemezdik" diyen Ortak, "Üzücü olan şey ise aile içinden birinin bunu yapmış olması. Allah sabır versin, düşmanımın başına da vermesin. Korusun nbizi böyle şeylerden. Yeğeni olduğunu duyduk, kardeşinin oğlu ama henüz nedenini bilmiyoruz. Mal davası diyen var ev meselesi olduğu söyleniyor. Yakınları eşyalarını aldı, cenazeyi de Amasya'ya götürdüler defnedecekler. Umarım katil bir an önce yakalanır. Aslında çok soğukkanlı, bu kadar soğukkanlı olması hepimize madde etkisinde olduğu izlenimini verdi. Normal şartlarda biri hem sigarasını içip hem de elini beline atıp ateş etmez diye düşünüyorum. Sizde biz de yapmayız, hepimizin öfke kontrolünü kaybettiği anlar vardır. Bazen ben de bunu yapabilirim ama hiçbirimiz bunu yapmayız. Çok soğukkanlı bir şekilde hareket ediyor ve 8 el ateş ediyor" diye konuştu. (DHA)