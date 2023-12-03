Evine gireceği esnada öldürülen Ceren Özdemir, mezarı başında anıldı | Video 03.12.2023 | 14:21 Ordu’da, 3 Aralık 2019 tarihinde evine gireceği esnada bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir, vefatının dördüncü yılında mezarı başında anıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Altınordu ilçesinde 3 Aralık 2019 tarihinde saat 19.35'te antrenman sonrası Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evine gireceği esnada kalbinden bıçak darbesi alan Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü 3. sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayet zanlısı Özgür Arduç, olaydan bir gün sonra polis ekiplerince yakalanmış, çıkartıldığı mahkemece 'canavarca hisle öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmıştı.

Ceren'in ailesi, kızlarının vefatının dördünü yılında mezarının başında anma etkinliği düzenledi. Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında düzenlenen anma programında anne Güfer ve baba Yılmaz Özdemir mezara çiçekler bırakarak dua etti.

Baba Özdemir, acılarının her zamanki gibi taze olduğunu belirterek, "Bu süreçte acımız devam ediyor. Bizim mustarip olduğumuz konular var, ihmal davası henüz sonuçlanmadı, en çok bu zorumuza gidiyor. Ceren'in acısını asla unutamıyoruz. Eşim ve kızım bazı şeyleri halen atlatamadı. Katilin cezası tamam ama ihmali olanlar hakkında Anayasa Mahkemesi henüz karar vermedi, süreç çok uzadı. Bu ülkede halen kadın cinayetleri de devam ediyor" ifadelerine yer verdi.