Evinin kapısını kırarak girdi, gördüklerine inanamadı | Video 24.08.2025 | 11:07 Bursa'daki anne ve babasının yaşadığı eve gelen kişi, anahtarı olmadığı için bahçe kapısını kırarak içeri girdi. İçeri girdiğinde ise, definecilerin her yeri köstebek yuvası gibi kazdıklarını gördü.

Olay, Bursa'nın Gürsu ilçesi Canbazlar Köyü'ndeki 2 kardeşin ana evinde meydana geldi. İddiaya göre, anne ve babası vefat ettikten sonra kendilerine kalan mirası bir türlü bölüşemeyen küçük hissedarlardan biri definecilerle anlaştı. Babasının evine getirdiği definecilerle evi köstebek yuvasına çeviren hissedar, kardeşini fena kızdırdı. İstanbul'dan kalkıp eve gelen diğer hissedar, anahtarı olmadığı için bahçedeki kapıyı kırarak içeri girdi. Girdiğinde ise gördüğü manzaraya inanamadı. Yaşadıklarını bir delil niteliğinde kayda alan hissedar, durumu tane tane anlattı.