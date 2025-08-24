Evinin kapısını kırarak girdi, gördüklerine inanamadı | Video
Bursa'daki anne ve babasının yaşadığı eve gelen kişi, anahtarı olmadığı için bahçe kapısını kırarak içeri girdi. İçeri girdiğinde ise, definecilerin her yeri köstebek yuvası gibi kazdıklarını gördü.
