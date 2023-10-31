Evli olan sevgilisi tarafından dolandırıldı! Esra Erol’da büyük yüzleşme!

ATV’nin ilgiyle izlenen Esra Erol’da programı her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol’da programına bu hafta Okan Taş, katıldı. Okan Taş, Evin olarak tanıdığı ancak evli olduğunu sonradan öğrendiği Tuğba tarafından dolandırıldığını açıkladı. Programda büyük bir yüzleşme gerçekleşti. İşte Esra Erol canlı yayınına damga vuran o anlar!