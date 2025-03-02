Video Yaşam Eyüpsultan’da UTV sürücüsü Muhammed Gürcan’ın öldüğü kaza kamerada | Video
Eyüpsultan’da UTV sürücüsü Muhammed Gürcan’ın öldüğü kaza kamerada | Video

Eyüpsultan’da UTV sürücüsü Muhammed Gürcan’ın öldüğü kaza kamerada | Video

02.03.2025 | 12:53

Eyüpsultan’da arızalanan UTV aracını emniyet şeridinde kontrol eden Muhammed Gürcan Koçak'ın (25) havalimanı yolcu servisinin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Olayın ardından kaçan yolcu servisi şoförü M.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, 22 Şubat Cumartesi günü 02.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed Gürcan Koçak seyir halindeyken UTV aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu. UTV'yi tamir etmeye çalıştığı sırada havalimanı yolcu servisi şoförü M.Y., Muhammed Gürcan Koçak'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Koçak yol kenarındaki ormanlık alana savruldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Koçak buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Koçak'ın cenazesi 22 Şubat Cumartesi günü düzenlenen cenaze töreninin ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis ekipleri ise kaza sonrası araçla olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

SİVİL TRAFİK POLİSİ YAKALADI
Olayın ardından kaçtığı tespit edilen servis aracı şoförü M.Y., Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil trafik ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Gözaltına alınan M.Y.'nin polisteki ilk ifadesinde, şahsa çarptığını görmediğini ve yoğun kar yağışı olması nedeniyle domuza çarptığını düşünüp durmadığını söylediği öğrenildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAZA ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ÇIKTI
Diğer yandan kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otoyolda seyreden servis aracının önce frene bastığı ardından da yoluna devam ederek bir kez daha frene bastığı anlar görülüyor. Servis aracı şoförü görüntülerde kazanın ardından durmuyor ve yoluna devam ediyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Eyüpsultan’da UTV sürücüsü Muhammed Gürcan’ın öldüğü kaza kamerada | Video 02:18
Eyüpsultan’da UTV sürücüsü Muhammed Gürcan’ın öldüğü kaza kamerada | Video 02.03.2025 | 12:53
Drift atan araçtan hava ateş açanlar yakalandı | Video 00:23
Drift atan araçtan hava ateş açanlar yakalandı | Video 02.03.2025 | 12:44
Bağdat caddesinde lazerli sapık | Video 00:42
Bağdat caddesinde lazerli sapık | Video 02.03.2025 | 12:44
Dehşet evinden düğün evine | Video 12:32
Dehşet evinden düğün evine | Video 02.03.2025 | 12:35
Minik Nazlı’nın cansız bedeni evinden 5 kilometre uzaklıkta bulundu | Video 01:31
Minik Nazlı'nın cansız bedeni evinden 5 kilometre uzaklıkta bulundu | Video 02.03.2025 | 11:23
Cansız bedeni bulunan minik Nazlı’nın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:07
Cansız bedeni bulunan minik Nazlı'nın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.03.2025 | 11:23
Gizemli hayırsever, 400 depremzede ailenin 1 milyon 600 bin TL’lik veresiye borcunu ödedi | Video 02:42
Gizemli hayırsever, 400 depremzede ailenin 1 milyon 600 bin TL'lik veresiye borcunu ödedi | Video 02.03.2025 | 10:36
Irmakta kaybolan gençten 191 gündür haber alınamıyor | Video 06:56
Irmakta kaybolan gençten 191 gündür haber alınamıyor | Video 02.03.2025 | 10:36
Çatıdan düşen karın kütlesinin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu | Video 00:21
Çatıdan düşen karın kütlesinin altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu | Video 02.03.2025 | 10:10
Uyuşturucu kullanımı iddiasıyla gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat sağlık kontrolüne getirildi | Video 02:51
"Uyuşturucu kullanımı" iddiasıyla gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat sağlık kontrolüne getirildi | Video 02.03.2025 | 08:22
Selimiye’nin mahyası Yunanistan’dan da görünüyor | Video 05:39
Selimiye'nin mahyası Yunanistan'dan da görünüyor | Video 02.03.2025 | 08:23
Ataşehir’de iki katlı bina kurşunlandı | Video 01:26
Ataşehir'de iki katlı bina kurşunlandı | Video 02.03.2025 | 08:22
Gözaltı kararı çıkmıştı! Dilan Polat’tan gözyaşları içinde yeni paylaşım! 04:27
Gözaltı kararı çıkmıştı! Dilan Polat'tan gözyaşları içinde yeni paylaşım! 02.03.2025 | 01:00
SON DAKİKA | Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı 00:41
SON DAKİKA | Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı 02.03.2025 | 00:04
Uzun namlulu oyuncak silahla soygun anı kamerada | Video 01:26
Uzun namlulu oyuncak silahla soygun anı kamerada | Video 01.03.2025 | 16:51
Adana’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı | Video 01:40
Adana’da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı | Video 01.03.2025 | 16:14
5 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı | Video 01:06
5 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı | Video 01.03.2025 | 15:32
Eyüpsultan’da yol kenarındaki UTV sürücüsüne çarpıp kaçan sürücü tutuklandı | Video 01:06
Eyüpsultan'da yol kenarındaki UTV sürücüsüne çarpıp kaçan sürücü tutuklandı | Video 01.03.2025 | 15:13
Kafe sahibi ile müşteri arasında kavga çıktı! O anlar kamerada | Video 01:39
Kafe sahibi ile müşteri arasında kavga çıktı! O anlar kamerada | Video 01.03.2025 | 14:53
Maltepe’de motosikletle akrobasi yapan şahsa ceza yağdı | Video 00:24
Maltepe’de motosikletle akrobasi yapan şahsa ceza yağdı | Video 01.03.2025 | 14:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY