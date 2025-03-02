Eyüpsultan’da UTV sürücüsü Muhammed Gürcan’ın öldüğü kaza kamerada | Video 02.03.2025 | 12:53 Eyüpsultan’da arızalanan UTV aracını emniyet şeridinde kontrol eden Muhammed Gürcan Koçak'ın (25) havalimanı yolcu servisinin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Olayın ardından kaçan yolcu servisi şoförü M.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, 22 Şubat Cumartesi günü 02.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed Gürcan Koçak seyir halindeyken UTV aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde durdu. UTV'yi tamir etmeye çalıştığı sırada havalimanı yolcu servisi şoförü M.Y., Muhammed Gürcan Koçak'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Koçak yol kenarındaki ormanlık alana savruldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Koçak buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Koçak'ın cenazesi 22 Şubat Cumartesi günü düzenlenen cenaze töreninin ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis ekipleri ise kaza sonrası araçla olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

SİVİL TRAFİK POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından kaçtığı tespit edilen servis aracı şoförü M.Y., Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil trafik ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Gözaltına alınan M.Y.'nin polisteki ilk ifadesinde, şahsa çarptığını görmediğini ve yoğun kar yağışı olması nedeniyle domuza çarptığını düşünüp durmadığını söylediği öğrenildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAZA ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Diğer yandan kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otoyolda seyreden servis aracının önce frene bastığı ardından da yoluna devam ederek bir kez daha frene bastığı anlar görülüyor. Servis aracı şoförü görüntülerde kazanın ardından durmuyor ve yoluna devam ediyor.