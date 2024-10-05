Fatih'te 2 genç kızı katleden cani Semih Çelik'in şok videosu ortaya çıktı!
SON DAKİKA | İstanbul Fatih'te surlarda; İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil isimli 19 yaşındaki iki genç kızı öldürüp, parçalara ayırdıktan sonra surlardan atlayan cani katil Semih Çelik'in kan donduran itiraf videosu ortaya çıktı.
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