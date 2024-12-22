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Fatih'te İETT otobüslerinin kaza anı kamerada | Video

Fatih'te İETT otobüslerinin kaza anı kamerada | Video

22.12.2024 | 14:13

Fatih'te 2 İETT otobüsü ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Fatih Millet Caddesi'nde sabah saatlerinde seyir halindeki iki İETT otobüsü ve 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana gelmiş, ortalık adeta savaş alanına dönmüştü. Kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Büyük çapta maddi hasara neden olan kaza görüntülerinde İETT otobüsleri önce birbirlerine çarpıyor, ardından yol kenarındaki park halindeki araçları biçiyor.
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