Fatih'te İETT otobüslerinin kaza anı kamerada | Video
Fatih'te 2 İETT otobüsü ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza kameraya yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:17
Fatih'te İETT otobüslerinin kaza anı kamerada | Video 22.12.2024 | 14:13
01:14
Bi’tık çetesine eş zamanlı operasyon: 47 gözaltı | Video 22.12.2024 | 14:12
00:17
Ambulans helikopterin çarptığı hastanenin içi böyle görüntülendi | Video 22.12.2024 | 14:12
00:29
Ambulans helikopterin düşme anı kamerada | Video 22.12.2024 | 14:12
01:00
01:34
01:06
SON DAKİKA! Muğla'da ambulans helikopter hastaneye çarpıp düştü | Video 22.12.2024 | 10:38
00:10
01:37
Yasadışı bahis sitesi paneli satın alan 26 kişi tutuklandı | Video 22.12.2024 | 10:19
00:50
Alışveriş merkezinde iki grubun kavgası kamerada | Video 22.12.2024 | 10:19
04:54
Yediemin Otoparkında film gibi hırsızlık; hem çaldı hem kaydettirdi | Video 22.12.2024 | 09:02
02:01
00:42
00:50
02:30
04:29
02:38
İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu, su baskınları meydana geldi | Video 22.12.2024 | 08:32
01:01
Diyarbakır’da tarlada iki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı | Video 21.12.2024 | 15:41
01:57
04:19
Güngören’de kontrolden çıkan aracın mağazaya girdiği anlar kamerada | Video 21.12.2024 | 14:57