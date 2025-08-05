Fatih'te ilaç deposu alevlere teslim oldu! O anlar kamerada | Video
Fatih’te 4 katlı binanın girişinde bulunan ilaç deposu çıkan yangında alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ilaç deposu kül oldu.
"BİNADA YANGIN ÇIKTI"
Yangının çıktığı sokakta oturan Emrullah Ozan, "Ben yoktum çocuklar buradaydı. Telefon ettiler, birden bire yangın çıkmış. Binaya yapılan mantolama esas körükleyen o oldu. Ben yanındaki bitişikte oturuyorum binada hasar var" dedi.
"ECZA DEPOSU ÖNCEDEN BAKKALDI"
Yangının çıktığını gören Mine Ozan, "Yangını gördük. Çocuklar da gördü halaları oturuyor orada. Telaşla indik aşağı. Neden çıktığını bilmiyoruz. Ecza deposuydu, zamanında bakkaldı ve güzel kullanılıyordu. Korkudan ne yapacağımızı bilmiyorduk ama şükür bitti" şeklinde konuştu.
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