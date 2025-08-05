Video Yaşam Fatih'te ilaç deposu alevlere teslim oldu! O anlar kamerada | Video
Fatih'te ilaç deposu alevlere teslim oldu! O anlar kamerada | Video

Fatih'te ilaç deposu alevlere teslim oldu! O anlar kamerada | Video

05.08.2025 | 11:23

Fatih’te 4 katlı binanın girişinde bulunan ilaç deposu çıkan yangında alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ilaç deposu kül oldu.

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Edinilen bilgiye göre saat 10.00'da Fatih Ayvansaray Mahallesi Saray Külhanı Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın girişindeki ilaç deposunda yangın çıktı. Yangının ilaç deposunun girişindeki elektrik kontağından çıktığı iddia edilirken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek söndürme çalışması başlattı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ilaç deposu kül oldu. Binada ise büyük çapta hasar oluştu.

"BİNADA YANGIN ÇIKTI"
Yangının çıktığı sokakta oturan Emrullah Ozan, "Ben yoktum çocuklar buradaydı. Telefon ettiler, birden bire yangın çıkmış. Binaya yapılan mantolama esas körükleyen o oldu. Ben yanındaki bitişikte oturuyorum binada hasar var" dedi.

"ECZA DEPOSU ÖNCEDEN BAKKALDI"
Yangının çıktığını gören Mine Ozan, "Yangını gördük. Çocuklar da gördü halaları oturuyor orada. Telaşla indik aşağı. Neden çıktığını bilmiyoruz. Ecza deposuydu, zamanında bakkaldı ve güzel kullanılıyordu. Korkudan ne yapacağımızı bilmiyorduk ama şükür bitti" şeklinde konuştu.

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