Fatih'te ilaç deposu alevlere teslim oldu! O anlar kamerada | Video 05.08.2025 | 11:23 Fatih’te 4 katlı binanın girişinde bulunan ilaç deposu çıkan yangında alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ilaç deposu kül oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre saat 10.00'da Fatih Ayvansaray Mahallesi Saray Külhanı Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın girişindeki ilaç deposunda yangın çıktı. Yangının ilaç deposunun girişindeki elektrik kontağından çıktığı iddia edilirken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek söndürme çalışması başlattı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ilaç deposu kül oldu. Binada ise büyük çapta hasar oluştu.Yangının çıktığı sokakta oturan Emrullah Ozan, "Ben yoktum çocuklar buradaydı. Telefon ettiler, birden bire yangın çıkmış. Binaya yapılan mantolama esas körükleyen o oldu. Ben yanındaki bitişikte oturuyorum binada hasar var" dedi.Yangının çıktığını gören Mine Ozan, "Yangını gördük. Çocuklar da gördü halaları oturuyor orada. Telaşla indik aşağı. Neden çıktığını bilmiyoruz. Ecza deposuydu, zamanında bakkaldı ve güzel kullanılıyordu. Korkudan ne yapacağımızı bilmiyorduk ama şükür bitti" şeklinde konuştu.