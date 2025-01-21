Fatih’te iş yerine silahlı saldırı kamerada: Şüpheliler kısa sürede yakalandı | Video
Fatih’te motosikletli saldırganlar bir iş yerine kurşun yağdırdı. Kısa sürede yakalanan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Saldırının ardından polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 3 şüphelinin kimliği tespit edildi. Eyüpcan Ç. (20), Selim B. (27) ve 2 suç kaydı bulunan Abdulah C. D. (21), Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarının ardından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Saldırı anı kamerada
Silahlı saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin önündeki saldırganın tabancayla ateş ettiği, arkadaki suç ortağının ise o anları kaydettiği görülüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:01
00:41
Özel Harekat polisi tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu | Video 21.01.2025 | 13:26
03:30
Kim Milyoner Olmak İster'de Ferdi Tayfur sorusu duygulandırdı... | Video 21.01.2025 | 11:57
01:36
05:00
04:00
Kopya düzeneğiyle ehliyet sınavına girerken yakalandı: 2 gözaltı | Video 21.01.2025 | 10:52
03:44
01:10
Düzce'de yoğun sis: Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü | Video 21.01.2025 | 10:32
01:47
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 9 kişi tutuklandı | Video 21.01.2025 | 09:42
05:26
02:11
01:22
01:34
Kartalkaya'da yangın! 10 ölü, 32 yaralı | Video 21.01.2025 | 08:28
05:55
SON DAKİKA | Kartalkaya'da otel yangını! 3 ölü 21 yaralı 21.01.2025 | 07:55
03:13
02:37
Önce dini nikahlı eşini bıçakladı, ardından kayınpederini vurdu! | Video 20.01.2025 | 15:55
01:46
SON DAKİKA: Adana’da geri dönüşüm fabrikasında yangın! | Video 20.01.2025 | 15:42
02:16
01:36