Fatih’te Macaristan ve Cezayirli turistleri soyan Uruguaylı yakalandı
İstanbul Fatih’de 67 yaşındaki Uruguaylı hırsız otel lobilerinde takip ettiği Macaristanlı ve Cezayirli turistlerin çantalarını çaldı. İncelenen kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen Uruguaylı hırsız Hector B. Gözaltına alındı. Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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