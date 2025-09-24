Fatih'te otopark çıkışı önünü kesip darbettiler: 6 gözaltı | Video 24.09.2025 | 12:03 Fatih'te, otoparktan çıktığı sırada önü kesilerek darbedilen ve telefon ile cüzdanı gasbedilen Yunus B.'nin şikayeti üzerine polis ekipleri motosikletli 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin otoparka gelişi ve Yunus B.'yi darp ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 21 Eylül'de saat 23.30 sıralarında Kocamustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İşten çıktıktan sonra motosikletiyle evine gitmek isteyen Yunus B., yolda bir kişiyle tartıştı. Kısa süren tartışmanın ardından yoluna devam eden Yunus B., evinin yakınındaki otoparka geldi. Motosikletini park edip otoparktan çıktığı sırada önü motosikletli 6 kişi tarafından kesildi. Şüpheliler, Yunus B.'yi yumruklarla darbedip telefon ve cüzdanını gasbetti. Olayın ardından sokaktan ayrılan şüphelilerin saldırısı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Hastaneye giderek darp raporu alan Yunus B., daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede gözaltına aldı.