Fatih'te taksi şoförü ile alkollü yolcunun kavgası kamerada | Video 08.10.2023 | 13:18 Fatih'te taksi şoförü ile alkollü yolcunun sokak ortasındaki kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay gece Fatih Dervişali Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, ticari taksi şoförü ile alkollü yolcusu araç içerisindeyken tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü.Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde taksi şoförü ile müşterisi araçtan indikten sonra içki tekme - tokat birbirine saldırıyor. İkilinin kavga esnasında birbirlerine alkol şişeleri ile vurdukları görülüyor. Kavganın ardından taksi sürücüsünün olay yerinden ayrıldığı cep telefonu kamerasına yansıyor.