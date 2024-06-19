Feci kaza kamerada: Park halindeki otomobili kağıt gibi ezdi, 1 yaralı | Video
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki 3 otomobile zarar verdi. Kazada bir otomobil adeta kağıt gibi ezilirken, kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan, 38 AC 762 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybederek, otoparktaki otomobillere çarpma anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
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