FETÖ'cü üsteğmeni yüz tanıma sistemi yakalattı | Video
Samsun'da FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen üsteğmen, jandarmanın dikkati ve yüz tanıma sistemi sayesinde yakayı ele verdi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yol uygulaması yapan Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir araçta E.Ö.'ye kimlik kontrolü yapmak istedi. Kimliğinin yanında olmadığını ileri süren E.Ö. bir başkasının adını-soyadını, TC'sini ve doğum tarihini yıl olarak söyledi. Jandarma görevlisinin gün, ay ve yıl olarak doğum tarihini sorması üzerine E.Ö., bu bilgilere doğru cevap veremeyince yüz tanıma sistemiyle yapılan araştırmada hakkında 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasının bulunduğu ve bu suçtan arandığı ortaya çıktı.
Gözaltına alınan E.Ö., Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. E.Ö. adli işlemlerinin ardından Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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