Video Yaşam FETÖ'den aranan meslekten ihraç emniyet müdürü yakalandı | Video
FETÖ'den aranan meslekten ihraç emniyet müdürü yakalandı | Video

FETÖ'den aranan meslekten ihraç emniyet müdürü yakalandı | Video

16.12.2024 | 10:44

Adana'da FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasında yer alan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç emniyet müdürü Yusuf Lerik, sokakta yürürken yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2015'te meslekten ihraç edilen 4'üncü sınıf emniyet müdürü Yusuf Lerik, 'Silahlı terör örgütü üyesi olma' suçlaması ile tutuksuz yargılandığı davada, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, cezası Yargıtay tarafından da onanan Lerik'in yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlediği Yusuf Lerik'i sokakta yürürken yakaladı. Emniyete götürülen Lerik'in, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' yazışmalarında adı geçtiği, daha önce yakalanan örgüt üyeleri tarafından teşhis edildiği ve hakkında ifade verildiği belirtildi. Örgütün emniyet yapılanması içerisinde yer aldığı belirlenen Lerik'in, polislere yönelik örgütsel sohbet toplantıları düzenlediği ileri sürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Lerik, işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

FETÖ’den aranan meslekten ihraç emniyet müdürü yakalandı | Video 00:45
FETÖ'den aranan meslekten ihraç emniyet müdürü yakalandı | Video 16.12.2024 | 10:44
Arkadaşlarının haber alamadığı genç kız evinde baygın bulundu | Video 03:24
Arkadaşlarının haber alamadığı genç kız evinde baygın bulundu | Video 16.12.2024 | 10:35
Kars, Antarktika’ya döndü! Hava sıcaklığı -18 dereceyi gördü | Video 04:18
Kars, Antarktika'ya döndü! Hava sıcaklığı -18 dereceyi gördü | Video 16.12.2024 | 10:04
Kış uykusuna yatmayan ayı ailesi fotoğrafçıya poz verdi | Video 07:11
Kış uykusuna yatmayan ayı ailesi fotoğrafçıya poz verdi | Video 16.12.2024 | 10:04
81 ilde Çengel-11 operasyonları: 40 bin 388 litre sahte alkol ele geçirildi | Video 00:41
81 ilde "Çengel-11" operasyonları: 40 bin 388 litre sahte alkol ele geçirildi | Video 16.12.2024 | 08:42
Arkadaşına intihar edeceğini söyleyen genç, aracıyla tıra çarparak hayatını kaybetti | Video 02:30
Arkadaşına intihar edeceğini söyleyen genç, aracıyla tıra çarparak hayatını kaybetti | Video 16.12.2024 | 08:42
Çoban Tiktok’a daldı, keçiler mahsur kaldı | Video 01:51
Çoban Tiktok'a daldı, keçiler mahsur kaldı | Video 15.12.2024 | 16:40
Beyoğlu’nda İETT otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti | Video 01:23
Beyoğlu'nda İETT otobüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti | Video 15.12.2024 | 16:40
Kasiyerle tartıştı, bıçakla iş yerini basıp 2 kişiyi yaraladı | Video 04:56
Kasiyerle tartıştı, bıçakla iş yerini basıp 2 kişiyi yaraladı | Video 15.12.2024 | 15:35
Beşiktaş’ta İETT otobüsünün ezdiği kadın hayatını kaybetti | Video 01:29
Beşiktaş’ta İETT otobüsünün ezdiği kadın hayatını kaybetti | Video 15.12.2024 | 14:47
Beykoz’da yokuş aşağı kayan İETT otobüsü evin bahçesine düştü | Video 02:55
Beykoz'da yokuş aşağı kayan İETT otobüsü evin bahçesine düştü | Video 15.12.2024 | 14:40
Batman’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:32
Batman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 15.12.2024 | 14:17
Yüzlerini eşarpla gizleyip, 3 evi soydular | Video 00:43
Yüzlerini eşarpla gizleyip, 3 evi soydular | Video 15.12.2024 | 12:38
Düğünde bıçaklanan baba ve oğlu yaralandı | Video 01:15
Düğünde bıçaklanan baba ve oğlu yaralandı | Video 15.12.2024 | 12:37
Ekranı arızalanan garanti süresi dolan televizyon için mahkemeden yenisiyle değiştirilme kararı | Video 03:15
Ekranı arızalanan garanti süresi dolan televizyon için mahkemeden yenisiyle değiştirilme kararı | Video 15.12.2024 | 12:23
Karlıova’da fırtına çatıyı uçurdu | Video 00:55
Karlıova’da fırtına çatıyı uçurdu | Video 15.12.2024 | 12:21
Yürekleri ısıtan görüntüler kamerada: Çamurlu ayakkabısını çıkartıp, market alışverişini öyle yaptı | Video 02:22
Yürekleri ısıtan görüntüler kamerada: Çamurlu ayakkabısını çıkartıp, market alışverişini öyle yaptı | Video 15.12.2024 | 12:21
Otomobilin açılan kapısına çarpan motosiklet sürücü yaralandı: Kaza anı kamerada | Video 01:27
Otomobilin açılan kapısına çarpan motosiklet sürücü yaralandı: Kaza anı kamerada | Video 15.12.2024 | 12:21
Eğlence mekanında tanıştığı kişiyi darbedip, parasını gasbetti | Video 00:20
Eğlence mekanında tanıştığı kişiyi darbedip, parasını gasbetti | Video 15.12.2024 | 12:20
Uygulama noktasından kaçtı, yakalanınca Hayatım bitti dedi | Video 02:36
Uygulama noktasından kaçtı, yakalanınca "Hayatım bitti" dedi | Video 15.12.2024 | 10:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA