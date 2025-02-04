Filmden etkilenip kadının elindeki telefonu çalan kapkaççı tutuklandı | Video
Konya'da bisikletle giderken yol kenarında bekleyen kadının elindeki cep telefonunu çalarak kaçan ve polisin güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ederek yakaladığı, "Filmden etkilenip yaptım" diyen şüpheli tutuklandı. Şüphelinin bindiği bisikleti de emanet aldığı ortaya çıktı.
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