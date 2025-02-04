Filmden etkilenip kadının elindeki telefonu çalan kapkaççı tutuklandı | Video 04.02.2025 | 12:06 Konya'da bisikletle giderken yol kenarında bekleyen kadının elindeki cep telefonunu çalarak kaçan ve polisin güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ederek yakaladığı, "Filmden etkilenip yaptım" diyen şüpheli tutuklandı. Şüphelinin bindiği bisikleti de emanet aldığı ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 23 Ocak Perşembe günü merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bekleyen ve o sırada telefonuna bakan E.C. isimli kadının yanına yaklaşan bisikletli bir kişi, kadının cep telefonunu alarak hızla bisiklet ile uzaklaştı. Olay sonrası çalışma başlatan Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olay anının güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak 150 saatlik kamera görüntüsü izledi. Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler saklandığı eve baskın yaparak yakaladı. Şüpheli M.H.'nin (18) ifadesinde, "Eniştemden emanet bisiklet almıştım. Bisiklet ile gezerken izlediğim filmden etkilendim. Ben de denemek istedim ama polise yakalandım. Böyle hesap etmemiştim" dediği öğrenildi. Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen kapkaç şüphelisi M.H., emniyetteki işlemlerinin ardından Konya Adliyesine sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.