Fırtınaya dayanamayan bir binanın çatısı saniyeler içinde yok oldu! | Video
Aydın’ın Didim ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtınaya dayanamayan bir binanın çatısı saniyeler içinde yok olurken, o anlar kameralara yansıdı.
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