Video Yaşam Fırtınaya dayanamayan bir binanın çatısı saniyeler içinde yok oldu! | Video
Fırtınaya dayanamayan bir binanın çatısı saniyeler içinde yok oldu! | Video

Fırtınaya dayanamayan bir binanın çatısı saniyeler içinde yok oldu! | Video

18.11.2023 | 14:52

Aydın’ın Didim ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtınaya dayanamayan bir binanın çatısı saniyeler içinde yok olurken, o anlar kameralara yansıdı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sarı kodlu uyarı verdiği Aydın genelinde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olurken, Didim ilçesinde bazı evlerin çatısı uçtu. Didim'deki Cumhuriyet Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi içerisindeki bir binanın çatısı da fırtınaya dayanamayarak saniyeler içerisinde yok oldu. Kuvvetli rüzgar sebebiyle çatı uçarken, yakınında bulunan elektrik direğinden ise kıvılcımlar saçıldı. O anlar vatandaş kamerasına anbean yansırken, ilçeyi etkisi altına alan sağanak yağış sebebiyle de cadde ve sokaklar adeta göle döndü.
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