Fotoğraf çektirirken dalgalara kapılıp kaybolan gençlerin son görüntüleri ortaya çıktı | Video 28.11.2023 | 12:10 Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde dün liman mevkiinde fırtınada oluşan dev dalgalara karşı fotoğraf çekmek isterken denizde kaybolan 2 lise öğrencisini arama çalışmaları sürüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün öğle saatlerinde Beşikdüzü ilçesi Liman mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fotoğraf çektirmek için limana gelen Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi öğrencisi Emir Berke Aşık (16) ve Uğurcan Korkmaz (16) aniden gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK Özel Timi-02 Komutanlığı, deniz polisi ve AFAD ekiplerince arama çalışmalarına başlandı. Hava şartları nedeniyle güçlükle sürdürülen arama çalışmalarının ikinci günü sabahın erken saatlerinde tekrar başladı. 40 kişilik bir ekiple sürdürülen arama çalışmalarında dalgıçlar tarafından bölge didik dikik aranıyor.

SON GÖRÜNTÜLERİ UZAKTAN ÇEKİLEN CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan gençlerin dalgalar kapılmadan önceki son görüntüleri uzaktan çekilen bir cep telefonu görüntüsüne yansıdı. Gençlerin bayrak direğinin yanında yanyana bulundukları gözlendi.