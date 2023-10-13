Fransız sanatçı, enkaz üzerine çizdiği dev eserle dünyaya kardeşlik mesajı verdi | Video
Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay’da ünlü Fransız Arazi Sanatçısı Saype’nin dünyaya birlik ve beraberlik mesajı vermek amacıyla enkaz üzerine çizdiği dev eser, görünümüyle dikkat çekti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, çalışmasından ötürü Saype'yi tebrik ederek, "Çok canlar kaybederken dünyada hala insanlığın yaşamış olduğun gördük. Bu bizi mutlu etti" dedi.
"ÇALIŞMALARIN ZOR OLMASININ SEBEBİ İNSANLARIN YAŞADIĞI YERLERİN ÜZERİNDE ÇALIŞMAK"
Enkaz kente ilk geldiğinde derinden etkilendiğini belirten arazi sanatçısı Saype, "İlk defa bu şehre geldiğimde şok oldum. Yıkımları görünce çok derinden etkilendim. 2 hafta kaldık burada, çalışmaların zor olmasının sebebi insanların yaşadığı yerlerin üzerinde çalışmak. Bu hassasiyetten dolayı gönülden zorluk yaşadık. Şuan üstünde bulunduğumuz alan 700 metrekarelik bir alan. Defne, Antakya ve Altınözü ilçesinde çalışmalar yaptım. Bu gün eserlerimle vermek istediğim mesaj; Antakya'ya bir ışık tutulması. Burası kültürel mirasların derin olduğu, insanların beraber yaşamaya ve birlik olmaya alışkın olduğu bir yer. Bunun tekrar canlanmasına katkım olabilirse bu mesajı vermek istiyorum" dedi.
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