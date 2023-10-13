Fransız sanatçı, enkaz üzerine çizdiği dev eserle dünyaya kardeşlik mesajı verdi | Video 13.10.2023 | 14:21 Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay’da ünlü Fransız Arazi Sanatçısı Saype’nin dünyaya birlik ve beraberlik mesajı vermek amacıyla enkaz üzerine çizdiği dev eser, görünümüyle dikkat çekti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasarı alan Hatay'a dünyanın dört bir yanından destek gelmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü Fransız Arazi Sanatçısı Saype, Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'nde enkaz üzerine bir eser çizdi. Eserin tanıtım toplantısına; Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, İsviçre Büyükelçisi Jean Daniel Rush ve Fransız Büyükelçisi Isabelle Dumont'un da katıldı. Enkaz üzerinde 700 metre kare alana çizilen dev eser, görünümüyle dikkat çekerken anlamıyla duygulandırıyor. Öte yandan ünlü arazi sanatçısı Saype, dünyaya birlik ve beraberlik mesajı vermek amacıyla oluşturduğu 'Duvarların Ötesi' adlı projesinin 19. ayağını Hatay'da gerçekleştirmiş oldu.Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, çalışmasından ötürü Saype'yi tebrik ederek, "Çok canlar kaybederken dünyada hala insanlığın yaşamış olduğun gördük. Bu bizi mutlu etti" dedi.Enkaz kente ilk geldiğinde derinden etkilendiğini belirten arazi sanatçısı Saype, "İlk defa bu şehre geldiğimde şok oldum. Yıkımları görünce çok derinden etkilendim. 2 hafta kaldık burada, çalışmaların zor olmasının sebebi insanların yaşadığı yerlerin üzerinde çalışmak. Bu hassasiyetten dolayı gönülden zorluk yaşadık. Şuan üstünde bulunduğumuz alan 700 metrekarelik bir alan. Defne, Antakya ve Altınözü ilçesinde çalışmalar yaptım. Bu gün eserlerimle vermek istediğim mesaj; Antakya'ya bir ışık tutulması. Burası kültürel mirasların derin olduğu, insanların beraber yaşamaya ve birlik olmaya alışkın olduğu bir yer. Bunun tekrar canlanmasına katkım olabilirse bu mesajı vermek istiyorum" dedi.