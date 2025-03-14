Fren yerine gaza basınca markete böyle girdi | Video
Aksaray’da fren yerine gaza basan sürücü süratlenen araçla markete girdi. Anbean güvenlik kamerasına yansıyan o görüntüler yürekleri ağza getirirken, markette alışveriş yapan 2 kadın saniyelerle kazadan kurtuldu.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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