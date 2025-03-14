Video Yaşam Fren yerine gaza basınca markete böyle girdi | Video
Fren yerine gaza basınca markete böyle girdi | Video

Fren yerine gaza basınca markete böyle girdi | Video

14.03.2025 | 16:22

Aksaray’da fren yerine gaza basan sürücü süratlenen araçla markete girdi. Anbean güvenlik kamerasına yansıyan o görüntüler yürekleri ağza getirirken, markette alışveriş yapan 2 kadın saniyelerle kazadan kurtuldu.

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Kaza, Hasas Mahallesi 6635 Sokakta bulunan bir markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 68 AAV 649 plakalı otomobil sürücüsü S.D. (53), marketin otoparkına girip durmak istedi. Araçların arasına giren kadın sürücü durmak istediği anda fren yerine yanlışlıkla gaza basınca aniden süratlenen araç kontrolden çıkarak markete girdi. Otomobilin markete girme anı anbean güvenlik kamerasına yansırken o anda markette alışveriş yapan 2 kadın saniyelerle kazadan kurtuldu. Marketin camlarını kırarak içeri giren aracın sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, polis ekipleri market ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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