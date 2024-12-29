Video Yaşam Freni boşalan tır araçları biçti, aracını park eden sürücü kıl payı kurtuldu | Video
Freni boşalan tır araçları biçti, aracını park eden sürücü kıl payı kurtuldu | Video

Freni boşalan tır araçları biçti, aracını park eden sürücü kıl payı kurtuldu | Video

29.12.2024 | 14:13

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Sürücüler, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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Olay, dün gece Bursa'nın Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İznik Caddesi üzerinde süratli oldukları iddia edilen 2 otomobil, kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Ortalığı savaş alanına çeviren kaza sonrası, vatandaşlar yaralılara yardım etmek için zamanla yarıştı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüler, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor. Mudanya ilçesinde ise, freni boşalan tır araçların üzerine çıktı. Aracıyla yeni park eden bir sürücü ise saniyeler içinde kazayı kıl payı atlattı.

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