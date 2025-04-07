Fuhuş vaadi ile erkekleri tuzağa düşürüp gasp eden çeteye operasyon | Video
Ankara’da sosyal medya üzerinden fuhuş vaadi ile erkekleri tuzağa düşüren ve gasp eden çeteye yönelik düzenlenen operasyon sonucu 22 şüpheli gözaltına alındı.
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