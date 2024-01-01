Galata Köprüsü’nde tarihi gün: "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek" | Video

Milli İrade Platformu öncülüğündeki 308 sivil toplum kuruluşunun organizasyonunda "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Camilerde sabah namazında şehitler için dua edildi. Sabah namazının ardından yaklaşık 250 bin kişi, şehitler ve Gazze için Galata Köprüsü'nde buluştu. TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Fatmanur Altun, "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünde açıklamalarda bulundu.