Video Yaşam Galerici iş yerinin önünde öldürüldü! O anlar kamerada | Video
Galerici iş yerinin önünde öldürüldü! O anlar kamerada | Video

Galerici iş yerinin önünde öldürüldü! O anlar kamerada | Video

01.11.2023 | 15:07

DİYARBAKIR'da oto galerici Serdar Tokur (38), iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. O anlar kameraya yansırken, 3 şüphelinin kaçtığı araç 2 kilometre uzaklıkta bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. 21 AEB 129 plakalı otomobilden inen 2 kişiden biri çevreyi kontrol ederken, diğeri ise iş yerinin önünde oturan galerici Serdar Tokur'a, tabanca ile peş peşe ateş etti. Tokur kanlar içinde yere yığılırken, sürücü ile diğer 2 şüpheli otomobille kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan Tokur hayatını kaybetti.

Çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kiralık olduğu belirlenen otomobil, 2 kilometre uzaklıkta bulundu. Polis otomobilde inceleme yaparken, soruşturma sürüyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Galerici iş yerinin önünde öldürüldü! O anlar kamerada | Video 02:51
Galerici iş yerinin önünde öldürüldü! O anlar kamerada | Video 01.11.2023 | 15:07
TEM’de takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı | Video 01:24
TEM'de takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı | Video 01.11.2023 | 15:06
Yalova’da eş zamanlı kaçak alkol operasyonu: 5 gözaltı | Video 00:49
Yalova’da eş zamanlı kaçak alkol operasyonu: 5 gözaltı | Video 01.11.2023 | 14:52
Otomobil baraj gölüne uçtu: 1 ölü | Video 01:42
Otomobil baraj gölüne uçtu: 1 ölü | Video 01.11.2023 | 14:27
Konya’da suç örgütüne yönelik operasyon: 7 gözaltı | Video 00:16
Konya'da suç örgütüne yönelik operasyon: 7 gözaltı | Video 01.11.2023 | 14:21
Gaziantep’te 1 aylık uyuşturucu operasyonlarında 191 tutuklama | Video 00:58
Gaziantep'te 1 aylık uyuşturucu operasyonlarında 191 tutuklama | Video 01.11.2023 | 14:02
İnegöl’de 2 özel halk otobüsü çarpıştı: 3 yaralı | Video 01:33
İnegöl'de 2 özel halk otobüsü çarpıştı: 3 yaralı | Video 01.11.2023 | 13:49
Falezlerde ölü bulunan 13 yaşındaki Aylin’in cenazesi gözyaşları arasında adli tıptan alındı | Video 04:21
Falezlerde ölü bulunan 13 yaşındaki Aylin'in cenazesi gözyaşları arasında adli tıptan alındı | Video 01.11.2023 | 13:13
İstanbul’da silah kaçakçılarına operasyon: 5 kişi gözaltına alındı | Video 06:12
İstanbul’da silah kaçakçılarına operasyon: 5 kişi gözaltına alındı | Video 01.11.2023 | 12:26
Tankerden sızan hidrojen gazı korkuttu | Video 00:30
Tankerden sızan hidrojen gazı korkuttu | Video 01.11.2023 | 12:25
Bitlis’te çok sayıda ilaç ve yaşam malzemesi ele geçirildi | Video 00:26
Bitlis’te çok sayıda ilaç ve yaşam malzemesi ele geçirildi | Video 01.11.2023 | 12:26
Kocaeli’de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı | Video 00:33
Kocaeli’de işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı | Video 01.11.2023 | 12:25
Sultanbeyli ve Pendik’te tefecilik operasyonu: 11 kişi yakalandı | Video 02:11
Sultanbeyli ve Pendik’te tefecilik operasyonu: 11 kişi yakalandı | Video 01.11.2023 | 12:18
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 1 Kasım 2023 Çarşamba atv izle! | Video 05:43
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 1 Kasım 2023 Çarşamba atv izle! | Video 01.11.2023 | 12:21
Sahara ve Ilgar geçidinde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi | Video 01:20
Sahara ve Ilgar geçidinde yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi | Video 01.11.2023 | 12:19
9 yaşındaki çocuğa hakaret edip biber gazıyla böyle saldırdı! | Video 00:27
9 yaşındaki çocuğa hakaret edip biber gazıyla böyle saldırdı! | Video 01.11.2023 | 12:22
Diyarbakır’da ‘mercek operasyonu’: 132 tutuklama | Video 00:45
Diyarbakır’da ‘mercek operasyonu’: 132 tutuklama | Video 01.11.2023 | 12:18
Ankara’da kanuna aykırı yollarla üretilen 20 ton sahte deterjan ile 500 litre asit ele geçirildi | Video 01:02
Ankara'da kanuna aykırı yollarla üretilen 20 ton sahte deterjan ile 500 litre asit ele geçirildi | Video 01.11.2023 | 12:18
SON DAKİKA: Engin Polat hastanede bacak bacak üstüne atınca polis tarafından böyle uyarıldı! 00:29
SON DAKİKA: Engin Polat hastanede bacak bacak üstüne atınca polis tarafından böyle uyarıldı! 01.11.2023 | 11:47
Maltepe’de motosiklet ticari taksiye arkadan çarptı: 1 ağır yaralı | Video 01:04
Maltepe'de motosiklet ticari taksiye arkadan çarptı: 1 ağır yaralı | Video 01.11.2023 | 09:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA